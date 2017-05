Standard gaat in beroep tegen schorsing voor Orlando Sa

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard gaat in beroep tegen de drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan de Portugese aanvaller Orlando Sa. “De club en de speler kunnen deze beslissing niet aanvaarden en gaan dus in beroep”, laten de Rouches op hun website optekenen.

Sa gaf in de beginfase van de thuiswedstrijd tegen Union (3-1) op 28 april een elleboogstoot aan Gertjan Martens, die enkele minuten later het veld moest verlaten. Scheidsrechter Luc Wouters gaf de Portugese aanvaller de gele kaart, maar na de tussenkomst van de Reviewcommissie werd Sa voor twee speeldagen effectief geschorst. Hij kreeg er ook een boete van 1.200 euro bovenop.

Sa zou door de schorsing de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (12/05) en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (16/05) in Play-off IIa missen. Door een neusoperatie kunnen de Rouches ook al niet rekenen op Ishak Belfodil, die een kruis moet maken over de rest van het seizoen. Ook Junior Edmilson is nog buiten strijd met een voetblessure.

Standard en Sa zullen vrijdagmiddag opnieuw afzakken naar het bondsgebouw, waar de Geschillencommissie Hoger Beroep de zaak in tweede aanleg behandelt.