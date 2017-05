Parcours voor Den Hoeselèr Run bekendgemaakt

Hoeselt - Op 25 juni wordt voor het eerst Den Hoeselèr Run georganiseerd. Dit is een stratenloop die gratis is voor kinderen tot 12 jaar en verder ook nog een wedstrijd over de 5km en 10km omvat. Er is ook een ludieke 'Ter Waert Volle Plateaurace' voor de minder getrainden over een afstand van 700 meter.

Vandaag werd het parcours bekendgemaakt. De 5 km is volledig verhard en loopt via Hooilingen en de Goos naar de Kruisstraat. De 10 km doet hetzelfde parcours maar loopt eerst nog helemaal richting Hern, via de prachtige omgeving van het Kasteel van Hardelingen. Pittig daar is het oplopen van de Oude Tramweg (de enige 600 meter van het parcours dat niet verhard is).

Alle plannetjes zijn e downloaden via www.hoeseltrun.be .

Deelname tot 12 jaar gratis en kost 6 euro voorde 5 km en 10 km (voorinschrijving)

Op dit ogenblik zijn er al 125 sportievelingen aangemeld die al zeker meedoen aan de grote prijzenpot (zowel winnaars als loting onder deelnemers) Ben je minder sportief ? Dan kan je op de wedstrijddag ook het prachtige parcours bewandelen of ben je net extra sportief met je hond, dan kan je ook deelnemen met hond.