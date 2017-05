Wat doet Meghan Markle in een trouwjurk?

Er circuleren beelden op het internet van de Amerikaanse actrice Meghan Markle (35) in een trouwjurk. Zit er een huwelijk aan te komen met haar vriend prins Harry en is ze aan het passen geslagen? Niet meteen: het beeld komt uit een van haar eerdere films ‘When Sparks Fly’.

Fans van het Britse koningshuis zijn door het dolle heen: Pippa Middleton stapt later deze maand in het huwelijksbootje met haar James Matthews en ondanks haar ‘no ring, no bring’-regel mag prins Harry toch zijn lief Meghan Markle meebrengen.

In aanloop naar die grote dag, hebben fans van de Suits-actrice beeldmateriaal ontdekt waarop ze een trouwjurk draagt. Het gaat om een romantische film van Hallmark Channel. Markle vertolkt de rol van journaliste Amy Peterson en wordt op een bepaald moment verplicht om een trouwjurk te dragen die gemaakt is van toiletpapier. Die beelden worden nu overal opgepikt en leiden tot speculaties over hoe de trouwjurk van de brunette er zal uitzien als ze ooit met prins Harry trouwt.

De kans is klein dat ze voor een papieren creatie zal kiezen, maar intussen zijn fans van het koppel wel blij dat ze zich Meghan al eens hebben gezien in een lange, witte jurk.