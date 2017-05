Dario Van den Buijs trekt naar Heracles

De Nederlandse Eredivisie is vanaf volgend seizoen een jonge talentvolle Belg rijker. Dario Van den Buijs (21) tekende zonet een contract voor drie seizoenen met optie op extra seizoen bij Heracles Almelo. De zoon van FCB-assistent Stan “Stakke” Van den Buijs was de afgelopen twee seizoenen aan de slag bij tweedeklasser FC Eindhoven, waar hij zich dit seizoen als centrale verdediger in de kijker speelde met negen doelpunten en tien assists.

Fraaie statistieken waarmee de linksvoetige Van den Buijs in België ook op de radar belandde bij Zulte Waregem en vooral KV Mechelen. Zelf verkoos de speler echter om zijn carrière verder uit te bouwen in Nederland. “Mijn eerste keuze was altijd om in Nederland te blijven”, vertelt Van den Buijs in een eerste reactie. “Heracles was me al een tijdje aan het volgen en wilde me er supergraag bij. Ik ben dan ook overtuigd dat dit de ideale volgende stap is in mijn carrière.”

“Dario is een uitstekende speler voor ons en uit de gesprekken is gebleken dat hij ook over een goed karakter beschikt”, legt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma uit. “Dario is in de Jupiler League een zeer talentvolle speler gebleken. Op meerdere gebieden een aanwinst voor onze club dus.”