Merkel wil geen Turks referendum over doodstraf in Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verzet zich “categoriek” tegen de organisatie van een Turks referendum over de doodstraf op Duits grondgebied. Dat heeft ze dinsdag gezegd op de Duitse radio.

“We gaan geen toelating geven voor iets waartoe we niet verplicht zijn, en waarvan we de inhoud categoriek verwerpen, zoals bijvoorbeeld de doodstraf”, zo verklaarde Merkel aan de openbare zender WDR. Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel al laten verstaan dat de herinvoering van de doodstraf “het einde van de Europese droom” van Turkije zou betekenen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan overweegt een referendum over de herinvoering van de doodstraf. Aan zo’n mogelijke volksraadpleging zullen de circa 1,4 miljoen Turkse kiezers in Duitsland dus niet kunnen deelnemen. Hun stem uitbrengen konden de Turken in Duitsland vorige maand wel nog in het referendum over de grondwetsaanpassingen die de macht van Erdogan fors uitbreidden. Die campagne verziekte de relaties tussen Ankara en Berlijn.

In België sprak ook premier Charles Michel zich het voorbije weekend uit tegen de organisatie van een Turks referendum over de doodstraf op Belgisch grondgebied.