VRT zendt volgend jaar geen Eurosong uit

De VRT houdt volgend jaar geen nationale finale om de Belgische kandidaat van het Eurovisiesongfestival te selecteren. Dat heeft Peter Van de Veire verteld aan Songfestival.be en werd ondertussen bevestigd.

Van de Veire is momenteel in Kiev om van daaruit de uitzendingen van het songfestival 2017 te becommentariëren voor Eén. Songfestival.be kon de commentator en presentator spreken. Tijdens het interview loste Van de Veire onder meer het concept dat de VRT volgend jaar zal gebruiken.

Er komt geen editie van Eurosong 2018 op tv. De Belgische deelnemer van 2018 en zijn/haar song worden beide achter gesloten deuren aangeduid. Die methode past de RTBF al enkele jaren met succes toe, en ook de VRT deed er al goede zaken mee. In 2010 werden Tom Dice en zijn lied ‘Me and My Guitar’ intern aangeduid, en dat leverde België toen een zesde plek op.