Staatssecretaris: “Kinderen die ouders helpen in hun zaak is heel normaal”

Philippe De Backer (Open VLD) roept in een charter arbeidsinspecteurs op om kinderen die occasioneel meewerken in de zaak van hun ouders niet te bestraffen. De federale staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude reageert daarmee op het voorval in Tongeren, waarbij een 10-jarige op de vingers getikt werd omdat hij zijn ouders hielp bij het opstellen van een kraampje.

“Ik ben uiteraard tegen kinderarbeid, maar kinderen die hun ouders occasioneel helpen, dat is heel normaal”, reageert De Backer via zijn woordvoerder. “In een charter maken we onze inspecteurs dan ook duidelijk dat die zaken, in tegenstelling tot sociale dumping, mensenhandel en malafide praktijken, geen prioriteit zijn. Onze inspecteurs moeten coachend optreden en de wetgeving voor de mensen verduidelijken.”

Daarnaast lanceert De Backer op Twitter ook de hashtag #helpenisnormaal, waarmee hij mensen oproept om foto’s en ervaringen te delen van kinderen die hun ouders helpen. Zelf gaf hij alvast het goede voorbeeld. De oproep vond meteen gehoor.

