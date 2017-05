Dit paarse vliegtuig brengt je voor een prikje naar de VS. Maar waar zit het addertje?

Droom jij ook al lang van die prachtige reis naar de Verenigde Staten, maar is je budget beperkt? Geen nood, want binnenkort kan je al heel wat besparen op je vlucht. De low-cost airline Wow Air voegt vanaf juni namelijk Brussel toe aan het snelgroeiende routenetwerk. Dat klinkt als muziek in de oren, of schuilt er toch een addertje onder het gras?

Wow Air is een IJslandse low-costairline. De maatschappij vliegt vanaf luchthaven Keflavik bij Reykjavik naar 32 bestemmingen binnen Europa en Noord-Amerika. Wow Air is vooral gespecialiseerd in trans-Atlantische vluchten, richting de Verenigde Staten. De maatschappij vliegt sinds een tijdje ook al op Schiphol en Amsterdam, maar vanaf 2 juni komt daar dus ook Brussel bij.

Concreet betekent dit dat Wow Air dagelijks naar Reykjavik zal vliegen. De vluchten duren iets langer dan drie uur en worden uitgevoerd met een Airbus A320 of een A321. De Airbus A321 beschikt over 200 stoelen en de A320 over 174 stoelen. Deze vluchten zullen uitstekend aansluiten op WOW air’s routenetwerk vanaf Reykjavik naar verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten en Canada.

Daardoor wordt het voor de Belgische reizigers mogelijk een stuk voordeliger om de oceaan over te steken. Wow Air vliegt namelijk al vanaf 159,99 euro naar New York, Boston, Washington D.C., Pittsburgh, Chicago, Montréal en Toronto. Vluchten naar San Francisco, Los Angeles en Miami zijn beschikbaar vanaf 169,99 euro enkele reis.

Addertje onder het gras

Dat klinkt als muziek in de oren, niet? Het is effectief zo dat je op bepaalde data kan afreizen naar de Verenigde Staten voor een bedrag van 160 euro, maar dan moet je die datum wel zorgvuldig uitkiezen. Op de meeste momenten kost een enkele vlucht naar bijvoorbeeld New York rond de 400 euro, met uitschieters tot 635 euro.

Daarnaast is in het standaardtarief maar één persoonlijk voorwerp inbegrepen, dat maximaal 10 kilo mag bedragen. Wil je meer handbagage, ruimbagage, een gereserveerde stoel, een annuleringsverzekering? Dat kan, maar dat gaat gepaard met een ferme toeslag, die zelfs kan oplopen tot 82 euro. Conclusie: Wow Air kan je inderdaad goedkoop naar de Verenigde Staten brengen, maar dan moet je wel goed de kleine lettertjes lezen en je reisdatum erg goed plannen.