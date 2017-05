Tongerse rechtbank nog niet verlost van schimmel

Tongeren - Bijna een maand nadat enkele lokalen van de Tongerse rechtbank werd afgesloten omdat een gevaarlijke schimmel de dossiers teistert, is het probleem nog niet van de baan. “De zittingen kunnen voorlopig wel doorgaan, maar het is een stuk moeilijker werken”, luidt het.

In het gerechtsgebouw aan de Piepelpoel werden begin april zo’n 400 meter aan dossiers van de familie- en burgerlijke rechtbank in quarantaine geplaatst omdat ze aangetast zijn door de schimmel.Twee lokalen werden hermetisch afgesloten. Eerder waren twee personeelsleden ziek geworden, mogelijk eveneens een gevolg van de schimmel.

Het risico bestond dat rechtbankzittingen in Tongeren uitgesteld moesten worden omdat de nodige dossiers niet beschikbaar waren. “Maar tot nu toe is elke zitting kunnen doorgaan. De dossiers die nodig zijn voor een zitting worden door een gespecialiseerde firma ingescand en daarna geprint, om besmetting te voorkomen”, zegt Nicolas Jadoul, afdelingsvoorzitter Tongeren in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. “De keerzijde is dat er veel meer werk in kruipt en dat rechters pas laat over de dossiers kunnen beschikken.

Voor een echte oplossing is het minstens wachten tot de grote vakantie. Dan onderneemt het ministerie van Justitie een nieuwe poging om de schimmel uit het gebouw te krijgen. Voor die operatie is een openbare aanbesteding uitgeschreven, net als voor het ontsmetten van de lokalen waar de dossiers eerder opgeslagen lagen”, aldus Jadoul.

Aan de bron van de besmetting – de vochtige kelders van de vroegere jeugdrechtbank in de Predikherenstraat – wordt nog niets gedaan. “De kelders blijven gesloten en er worden vandaaruit geen dossiers meer naar de Predikherenstraat verhuisd. Mogelijk worden ze ooit ontsmet, maar dat is op dit moment niet de grootste prioriteit van Justitie.