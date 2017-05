“Gedaan met kil voorjaarsweer”

Hasselt - Nog één nachtje bibberen en dan zijn we definitief verlost van het kille voorjaarsweer dat de Belgische lente tot nu toe heeft gedomineerd. “Vanaf donderdag komt de kaap van twintig graden in zicht”, zegt HBvL-weerman Michel Nulens. Enkel vannacht moeten de Limburgse fruittelers nog rekening houden met grondvorst.

Onder een heldere hemel kon het kwik vanochtend op enkelhoogte een paar graden onder nul duiken, en ook deze nacht staat opnieuw vrieskou op de weerkaart. “Of de fruitboeren extra schade vrezen? De strijd tegen de vorst is helaas al lang gestreden, en verloren”, zegt onderzoeker Tom Deckers van het Proefcentrum voor Fruitteelt in Sint-Truiden. “De onderste bloesems zijn half april, toen het tot min zes heeft gevroren, allemaal vernield. Daar zal dit beetje grondvorst weinig aan veranderen.”

25 graden

Vanaf woensdag ruilen we de noordenwind in voor een meer zuidwestelijke stroming die zachte lucht onze kant uitblaast. “Morgen blijven we steken op 16 graden, maar vanaf donderdag is 20 graden of meer mogelijk”, weet Nulens. “Ook ’s nachts zal het een pak warmer aanvoelen, met minima rond tien graden.”

Vanaf midden volgende week voorzien sommige weermodellen overdag zelfs zomerse uitschieters boven de 25 graden, al zijn die voorspellingen nog erg onzeker. “Zeker is dat we het kille voorjaarsweer eindelijk van ons afschudden. Met temperaturen rond de 20 graden wordt het buiten een pak aangenamer. Enige nadeel is de toenemende kans op buien vanaf donderdag, met vrijdag mogelijk een donderslag. Na het weekend zou het opnieuw droger worden.”

Het warmere weer strekt zich uit over heel Europa. Zo gaat het in de Alpen – waar de afgelopen weken een pak sneeuw viel - flink dooien en mogen Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk na dit weekend stilaan warmdraaien voor de zomer. “Ons weerpatroon valt eindelijk in een iets normalere plooi”, besluit Nulens. “Voor Limburg betekent dat relatief zacht weer, met kans op een bui.”