Nieuwe gehandicaptenkaart voor de zomer verkrijgbaar

Brussel - De Europese gehandicaptenkaart komt er nog voor de zomer. Dat zegt Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Personen met een beperking. Daarmee kunnen mensen met een beperking hun invaliditeit bewijzen in de cultuur-sport- en vrijetijdssector en zo genieten van een aantal voordelen en kortingen.

Concreet komen er twee kaarten: een parkeerkaart met een QR-code die in de auto blijft en een Europese gehandicaptenkaart, een handig pasje dat overal mee naartoe kan en waarmee de invaliditeit bewezen wordt. De kaart is geldig in alle Europese landen die het protocol ondertekenen. Dat zijn er voorlopig acht: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Nu zondag had er nog een incident plaats in het Provinciaal Domein Bokrijk. Een mindervalide vrouw in een rolstoel wilde haar gratis parkeerticket afhalen aan de infobalie. Daar moest ze haar invaliditeit “bewijzen”.