Lost Frequencies schakelt Limburgse zanger in voor optreden in The Qube

Vilvoorde - Zaterdag vulde Lost Frequencies moeiteloos de Antwerpse Lotto Arena, woensdag staat Felix De Laet (24) – het Brusselse wonderkind van de elektronische muziek – alweer in The Qube van radiozender Qmusic. Dat optreden krijgt trouwens een Limburgs tintje, wanneer Lanakenaar Alexander ‘LX’ Janssen (34) voor een splinternieuw nummer achter de microfoon kruipt.

Janssen, die onder de artiestennaam LX al enkele dancehits van stem voorzag, kreeg van het label van Lost Frequencies de vraag om een demo van de razend populaire Brusselaar in te zingen. Dat resultaat beviel De Laet blijkbaar zo goed dat hij de Lanakenaar prompt uitgenodigde voor het optreden in de Qube. Mocht de track later ook gereleast worden, dan zou Janssen de eerste Belgische zanger zijn die een feature op een Lost Frequencies-nummer krijgt.

Regi

Bijzonder, zeker voor iemand die in de eerste plaats bij de Maasmechelse soul- en popband Pelican Bay van jetje geeft achter de microfoon. “Maar het dancewereldje is me ondertussen niet meer vreemd. Zo verzorgde ik twee jaar geleden al de vocals op ‘The Party Is Over’ van Regi en Sem Thomasson, en met het nummer ‘Friends’ stond ik op de soundtrack van de populaire jeugdreeks ‘D5R’.”

Of de track – al dan niet met de vocals van LX – later op een plaat van Lost Frequencies terechtkomt, is nog koffiedik kijken. “Maar het wordt in ieder geval een mooie ervaring.”