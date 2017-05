Babypanda’s willen helemaal niet alleen gelaten worden en gaan tot het uiterste voor aandacht

Babypanda’s zijn schattig en heel aaibaar, maar je hebt er ook heel wat werk aan. Dat blijkt uit het hilarische filmpje van vier kleine beertjes die ervoor zorgen dat hun dierenverzorger zijn handen vol heeft. Want ze willen helemaal niet alleen gelaten worden door hun mensenvriend die hen subtiel aan de andere kant van de poort wil laten. Ze willen aandacht, en dat zal de man geweten hebben. De beelden van de schattige doorzetters in een dierentuin in het zuiden van China gaan viraal en zijn al door miljoenen mensen bekken.