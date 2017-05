Veelbesproken ‘13 reasons Why’ krijgt tweede seizoen

De Netflix-reeks ‘13 reasons Why’ is de laatste weken niet uit de media weg te denken en ondanks het zware onderwerp over zelfdoding is de serie razendpopulair. Daarom heeft Selena Gomez, die het eerste seizoen produceerde, besloten dat het verhaal van de 17-jarige Hannah nog niet is afgerond. ‘13 reasons Why’ krijgt nu een tweede seizoen. Dat is officieel bevestigd door streamingsdienst Netflix.

In ‘13 reasons Why’ krijgen de kijkers een grafisch gedetailleerd beeld te zien van Hannah Baker, een 17-jarig meisje dat zichzelf om het leven heeft gebracht. Zij stuurde cassettebandjes op naar de mensen die ze verantwoordelijk achtte voor haar wanhoopsdaad. Daarop geeft ze dertien redenen waarom ze uit het leven stapte.

In het tweede seizoen zijn die redenen bekend, maar krijgen we het verhaal te zien van haar nabestaanden en hoe die moeten omgaan met angst en verdriet. Maar volgens Brian Yorkey, de schrijver van het verhaal, zal ook Hannah zelf nog in de serie te zien zijn.

Goed nieuws voor de fans, maar er zijn heel wat mensen die zich vragen stellen bij de expliciete grafische beelden van een zelfdoding. Sommige experten zeggen dat de serie de drempel naar zelfmoord zou verlagen, anderen menen dan weer dat de reeks helpt om het thema bespreekbaar te maken. Producente Selena Gomez is duidelijk in een interview: “Ik wilde dat de serie kinderen bang zou maken.”

De nieuwe afleveringen zullen op Netflix te zien zijn in het najaar van 2018.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 7, 2017

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.