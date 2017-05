VIDEO. Moslima laat vrouw voor in de rij maar wordt daar niet echt voor bedankt

Een Amerikaanse moslima zal zich haar bezoekje aan een lokaal grootwarenhuis in de staat Virginia nog lang herinneren. Eens ze aan de kassa’s een vrouw voorliet in de rij, kreeg ze in plaats van een bedankje iets helemaal anders. Ze liet zich meteen opmerken door haar denigrerende reacties over een andere moslimvrouw die een nikab droeg.

De beelden staan sinds zondag op de Facebook-account van komiek Jeremy McLellan, een vriend van de moslimvrouw die de video opnam. De vrouw vroeg aan de moslima waarom zij geen nikab droeg, waarop ze antwoordde dat dat haar eigen keuze was. Toen de dame op een gegeven moment begon te praten over genitale verminking bij vrouwen, besloot de moslimvrouw om haar smartphone erbij te nemen en haar te filmen.

Al snel maken de beelden duidelijk dat de moslima spijt had van haar keuze om de vrouw voor te laten in de rij. “Ik hoopte dat ze jou niet hadden binnengelaten in dit land”, repliceerde ze meteen, waarna de geschokte moslima haar duidelijk maakt dat ze in de Verenigde Staten is geboren. “Je ziet er een beetje gek uit, misschien heb je wat professionele hulp nodig”, liet de moslimvrouw nog weten.

Op amper een dag tijd is de video al door meer dan vier miljoen mensen bekeken. Het slachtoffer wenst volgens McLellan anoniem te blijven. “Laten we deze vrouw beroemd maken”, schreef de komiek bij de video, en dat lijkt op korte tijd al goed te lukken. De beelden konden ook al rekenen op duizenden geschokte reacties van over de hele wereld.