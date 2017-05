Heethoofd haalt baseballknuppel boven tijdens verkeersagressie en heeft daar al snel spijt van

Verkeersagressie uitlokken is nooit een goed idee, en dat geldt des te meer wanneer je oog in oog staat met de kerel uit bovenstaand filmpje. Een dashcam kon filmen hoe twee heethoofden in de clinch gingen met een bestuurder die achter hen onophoudelijk bleef toeteren. Wat ze echter niet wisten, was dat de man een MMA-vechter was die zichtbaar niet met zich liet sollen.

Waar de beelden exact zijn opgenomen, is niet duidelijk. Uit de beelden valt wel af te leiden dat vooral de eerste agressieveling er flink van langs kreeg. Eens hij met een baseballknuppel op de wagen van de vechter begon te slaan, sloegen ook bij hem de stoppen door. Met een stevige vuistslag sloeg hij de man onmiddellijk buiten westen, waarna ook een derde persoon zich in het conflict mengde. Geen goed plan, zo bleek niet veel later. Met een stevige houdgreep kon de vechter ook hem al snel tegen de grond werken.

Het hele schouwspel werd door een geschokte bestuurder en zijn passagier van in de wagen gevolgd. Toen ze de hulpdiensten verwittigden, merkten ze bovendien op dat de MMA-vechter zonder aarzelen wegreed. Of hij nadien nog werd opgepakt door de politie, blijft voorlopig onduidelijk.