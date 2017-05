Opening Geboortelaantje is groot succes

Hechtel-Eksel - Op zondag 7 mei nodigde CD&V Hechtel-Eksel alle ouders uit wiens kindje geboren werd in 2016 voor de officiële inwijding van de Geboorteboom 2016.

De feestelijke opening van het Geboortelaantje met de eerste Geboorteboom 2016 was een groot succes. Een vijftigtal mensen verzamelden zich aan het paadje in de Schoolstraat. Schepen van Cultuur, Jan Vangenechten, lichtte kort toe waarom CD&V dit initiatief neemt. De partij wil voor elk kind in Hechtel-Eksel kansen aanbieden. Iedereen heeft namelijk het recht op te groeien in een fijne, goed uitgeruste, groene en gezonde gemeente. "We zullen dan ook alles in het mogelijke stellen om de gemeente zo kindvriendelijk mogelijk te houden", zegt Jan Vangenechten.

Na het officiële gedeelte werden de ouders uitgenodigd in De Viejool waar ze een heerlijk stukje zelfgebakken taart kregen en gezellig konden keuvelen met andere kersverse ouders. Ook konden de gezinnen een familiekiekje laten vastleggen.

Bij het naar huis gaan kreeg elk kindje een plantje, ontkiemd uit een eikel van de Geboorteboom, mee naar huis. Ook thuis kan de boom nu verder groeien.