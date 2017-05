Voetganger lichtgewond na aanrijding tijdens achtervolging

In het Antwerpse Brecht is maandagochtend op de Eikenlei een voetganger aangereden tijdens een achtervolging van een voertuig door de politie. Dat heeft Belga vernomen bij de lokale politie van de zone Voorkempen. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Het vluchtende voertuig werd tot staan gebracht en de bestuurder werd voor verhoor meegenomen naar Antwerpen, waar de achtervolging begonnen was.

“Een ploeg van ons merkte op dat een voertuig roekeloos rijgedrag vertoonde in de Wouter Haecklaan in Deurne”, zegt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse lokale politie. “Ze wilden overgaan tot een controle, maar de wagen in kwestie reed op dat moment weg met nog meer gevaarlijk rijgedrag tot gevolg. We zijn tot de achtervolging overgegaan en dat tot in Brecht. Daar heeft het vluchtende voertuig blijkbaar een voetganger geraakt. Waarom de bestuurder de controle ontvluchtte, wordt nog onderzocht.”