Bende fraudeert voor meer dan 55 miljoen euro via sociale zekerheid

Bij een twintigtal huiszoekingen in ons land en in het buitenland zijn vier personen opgepakt. Zij worden gelinkt aan een criminele organisatie die via sociale dumping voor meer dan 55 miljoen euro binnenrijfde.

80 agenten van de federale gerechtelijke politie en 40 leden van de verschillende inspectiediensten werden - in ons land - ingezet om een twintigtal huiszoekingen te realiseren in onder meer Stavelot, Jalhay, Stoumont, Chaudfontaine, Waimes, Herstal, Herve, Grâce-Hollogne, Nijvel, Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen, Kontich, Zaventem en Ieper.

Vier personen werden bij transportbedrijf JOST International meegenomen voor grondig verhoor en de onderzoeksrechter zal in de komende uren beslissen over hun eventuele aanhouding.

Criminele organisatie

De huiszoekingen kwamen er nadat het gerecht melding had gekregen van een criminele organisatie die actief is in België, Luxemburg en Roemenië. Belgen zouden de leiding hebben in de bende, die zich schuldig maakte aan sociale dumping.

“In 2016 werden meer dan 1.100 arbeiders frauduleus aangegeven aan de sociale zekerheid in het buitenland”, aldus het federaal parket. “In België verblijvende arbeiders werden ook frauduleus aan de Luxemburgse sociale zekerheid aangegeven. Het vermoeden bestaat dat de criminele organisatie haar activiteiten in werkelijkheid gewoon voortzet vanuit België en de Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs ten onrechte tewerkstelt door ze fictief aan te geven bij de buitenlandse sociale zekerheid. Op die manier omzeilt de veronderstelde criminele organisatie de Belgische sociale zekerheid.”

Roemeense arbeiders

De misdrijven zouden ook gepleegd zijn ten koste van de rechten van de Roemeense arbeiders die recht hadden op een aanzienlijk hoger loon dan wat ze effectief betaald kregen, aldus het parket.

Er wordt ook gedacht aan mensenhandel door de uiterst moeilijke werkomstandigheden van de Roemeense arbeiders: in de vrachtwagen wonen gedurende periodes van 4 tot 6 weken, bijzonder lange werkuren...

De door de arbeiders en de Belgische sociale zekerheid geleden schade bedraagt meer dan 55,3 miljoen euro voor de periode van 2014 tot 2016.

Strijd aanbinden

“Het federaal parket heeft zich geëngageerd om de strijd aan te binden met de ernstige en georganiseerde sociale fraude. Dit behelst ook vormen van fraude waarbij misbruik wordt gemaakt van de Europese regels betreffende grensarbeiders, wat aanleiding kan geven tot ontwrichtende praktijken van sociale dumping, onder andere in de sector van het vervoer van goederen over de weg. Bij sociale dumping kan er ook sprake zijn van mensenhandel. De bestrijding van mensenhandel behoort eveneens tot de opdrachten van het federaal parket.”

De onderzoeksrechter beslist later vandaag over de aanhouding van de opgepakte mannen.