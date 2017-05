Lesley-Ann Poppe kiest haar trouwjurk in ‘Say Yes to the Dress’

Lesley-Ann Poppe (38) trouwt volgende maand met haar grote liefde Kevin Lebreton (29), maar ze is nog op zoek naar een jurk. Die zoektocht kan iedereen op de voet volgen: de blondine is de allereerste bekende Vlaming die meedoet aan ‘Say Yes to the Dress’ op TLC. Ze wordt begeleid door de Amerikaanse stylist Randy Fenoli.

Op vrijdag 23 juni hertrouwt Lesley-Ann Poppe. Ze trekt met haar aanstaande Kevin Lebreton, vader van haar jongste zoontje Gabriël, naar Las Vegas en zal daar haar jawoord geven. In de laatste rechte lijn naar hun huwelijk valt er nog het een en ander te regelen: Lesley-Ann heeft nog geen jurk.

Die zoekt ze in ‘Say Yes to the Dress’, waarin ze wordt bijgestaan door de beroemde stylist Randy Fenoli. “Een trouwjurk draag je maar een keer in je leven, dus mag het voor mij iets spectaculairs zijn. Ik was nog nooit een bruidswinkel binnengewandeld, maar ik had een idee van wat ik wilde. Randy begreep me volkomen en maakte een selectie, al bleek mijn ‘ideale jurk’ niet de beste keuze”, zegt Poppe in een reactie.

Dan greep ze maar naar alternatieven. “Randy zei me dat ik zou weten wanneer de jurk perfect is. De chemie die je voelt in de juiste creatie is vergelijkbaar met het moment waarop je beseft dat je de ware liefde hebt gevonden”, aldus de blondine. Elk ontwerp - van een zeemeerminnenjurk tot een Sissi-creatie - werd beoordeeld door de entourage van Lesley-Ann.

Haar schoonmoeder, beste vriendin en getuige kennen haar Kevin door en door en hun ongezouten meningen hebben Lesley-Ann naar verluidt geholpen om de knoop door te hakken. “Ik heb genoten van deze dag. Een bruidsjurk voor het eerst aantrekken is een emotioneel moment. Het is niet zomaar een jurk, wel dé jurk voor een van de mooiste dagen van je leven”.

Het nieuwe seizoen van ‘Say Yes to the Dress Benelux’ start op dinsdag 23 mei om 20.10 uur bij TLC. De aflevering met Lesley Ann is voorzien op dinsdag 6 juni.