Twintig jaar cel voor fatale steekpartij van vijftien jaar geleden

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mohamed B. (42) veroordeeld tot de gevorderde twintig jaar cel voor de doodslag op Mohamed Azami Idrissi (17) uit Moeskroen. De tiener werd vijftien jaar geleden doodgestoken na een fuif. De veertiger heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

Zowel het slachtoffer als de beklaagde waren in de nacht van 21 op 22 september 2001 op een fuif in zaal Jacob aan de Sudermanstraat in Antwerpen. Het groepje rond Mohamed B. zocht problemen met het groepje rond het slachtoffer, waarbij er geprobeerd werd een ketting te stelen.

Nadat de fuif werd stilgelegd na verschillende incidenten, wandelde Mohamed Azami Idrissi samen met zijn vrienden door de Lange Gasthuisstraat. Ter hoogte van het Mechelseplein werden ze ingehaald door het andere groepje, dat zich intussen bewapend had. Een man met een petje en een rode trui of jas stak het slachtoffer in de hartstreek. “Hier, dit is voor jou”, zei hij. De tiener overleed kort daarna.

Vijf dagen later kwam een getuige naar voren die Mohamed B. aanduidde als de dader. Hij was inmiddels al naar Frankrijk gevlucht en kon pas in 2013 voor deze feiten worden aangehouden. Hij erkende dat hij op de fuif was en er betrokken was geraakt bij een vechtpartij, maar ontkende dat hij het slachtoffer had doodgestoken.