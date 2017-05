Franse Belgen kozen overduidelijk voor Macron

Bijna 9 op de 10 stemgerechtigde Fransen in België die zondag hun stem uitbrachten kozen voor de centrumrechtse kandidaat Emmanuel Macron. Dat meldt het Franse consulaat maandag.

De meeste stemmen de Franse Belgen, maar liefst 88,5 procent, gingen overduidelijk naar de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Terwijl tegenstandster Marine Le Pen van het Front National 11,5 procent van de Belgische stemmen kreeg.

In België wonen meer dan 80.000 stemgerechtigde Fransen, waarvan er uiteindelijk 44.911 naar de stembus trokken. Goed voor een participatiegraad van 54,5 procent.

Bij de eerste ronde van de Franse verkiezingen twee weken geleden, kwamen nog meer dan 46.000 Franse Belgen stemmen. Toen kreeg Macron slechts 35,5 procent van de stemmen en Le Pen 7,3 procent.

Voor de Franse stemgerechtigden in België werden er 11 kiesbureau’s geopend, waarvan het grootste in een paleis in Brussels Expo.