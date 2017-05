Weer staking op Ford Lommel

Lommel - De arbeiders van Lommel Proving Ground, het testcentrum van Ford in Europa, zijn maandagochtend niet aan het werk gegaan voor hun tweede 24 uursstaking in twee weken. De bedienden gingen wel aan de slag.

De staking is een gevolg van discussies over de functieclassificatie van automecaniciens maar het ongenoegen zit volgens de vakbonden veel dieper. Een loonpremie voor de bedienden zonder compensatie voor de arbeiders, discussies over de omzetting van arbeiders- naar bediendecontracten en de inzet van tijdelijken en interims hebben er voor gezorgd dat het water tussen de directie en werknemers zeer diep blijft.

De vakbonden zullen later beslissen of de staking langer duurt dan 24 uur.