Sandy Walsh op weg naar Zulte Waregem

Sandy Walsh lijkt op weg naar Zulte Waregem. Essevee legde al contacten met zijn management. Later deze week zal meer duidelijkheid komen over de duur van het contract. De 22-jarige verdediger, die zowel op de rechtsachter en centraal uit de voeten kan, is einde contract bij Racing Genk en kan dus transfervrij overkomen.

Daarmee maakt Zulte Waregem meteen werk om de plek van de vertrekkende Henrik Dalsgaard in te vullen. De deal met Brentford wordt eerstdaags afgerond. Opvallend: ook Lokeren onderhandelde met de Nederlandse Engelsman, maar dat wordt wellicht niets.