Deen Joakim Maehle kost KRC Genk tot 1,3 miljoen euro

Geen Joakim Maehle zondag op het wedstrijdblad bij het Deense Aalborg. De 19-jarige rechtsachter wordt de volgende dagen in België verwacht om zijn transfer naar KRC Genk af te ronden.

“Er is de voorbije dagen zoveel gebeurd rond Maehle, dat het niet opportuun was om hem op te stellen”, zei AaB-coach Morten Wieghorst. Intussen bevestigde de club, die beursgenoteerd is, ook officieel dat de kans groot is dat Joakim Maehle getransfereerd. De winstverwachting werd met 10 miljoen Deense kronen (1,3 miljoen euro) verhoogd. Het zou, inclusief bonussen, zomaar het transferbedrag kunnen zijn, dat Genk op tafel legt voor de rechtsachter.