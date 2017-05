Tranen vloeien om Robert Mosuse in ‘Liefde voor Muziek’

De zakdoekjes worden in elke aflevering van Liefde voor Muziek bovengehaald, maar bij de muziek van Bart Peeters vloeien de tranen nog meer. Vooral om Robert Mosuse, de overleden zanger van Barts groep The Radios.

In de meest emotionele aflevering van Liefde voor Muziek brengt Natalia haar versie van Teardrops van The Radios, de groep waarmee Bart Peeters doorbrak. Die versie brengt niet alleen tranen op het gezicht van Bart, die in 2000 afscheid moest nemen van zanger Robert Mosuse. Ook ­Isabelle A krijgt het moeilijk omdat zij nog met Robert samenwerkte.

Foto: BELGA

Clouseau herwerkte She Goes Nana. Het nieuwe nummer Alles voor Mij wordt ongetwijfeld opnieuw een hit. “Een eerbetoon aan Robert”, zeggen Koen en Kris.

Isabelle A bijt vanavond de spits af: zij liet Lepeltjesgewijs vertalen in Dormir en Cuillère. Josje pakte het nummer Ontdooi Me aan, ­Lady Linn pakt Bart in met Raindrops on a Leaf, haar versie van Wat Nog Komen Zou. Gers Pardoel rapt op Hemel, Bart zelf sluit af met Booty Ooty van Johnny ­Guitar Watson. Als eerbetoon aan zijn vrouw Anneke, die hij leerde kennen op een discofuif, wordt dat Als Jij met Je Billen en Je Heupen Shaket.