Nauwelijks zonnepanelen in Vlaamse steden

Als Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zijn doel wil bereiken op het vlak van zonne-energie - 6,4 miljoen extra panelen tegen 2020 - dan richt hij het best zijn pijlen op de steden. Want die hinken zwaar achterop, zegt N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy maandag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Waar Kinrooi bijvoorbeeld 475 kilowatt per duizend inwoners opwekt met kleine installaties bij gezinnen, is dat in Antwerpen amper 31,5 kilowatt. Andere steden doen het niet veel beter. Vlaams Parlementslid Gryffroy ziet zelfs potentieel voor 8 miljoen bijkomende panelen.

Het grootste struikelblok is allicht dat veel stadsbewoners in een flat wonen. Gryffroy spoort Tommelein extra aan om “zonnedelen” mogelijk te maken, wat ook al in het Zonneplan van de minister staat. Dan kunnen leden van een sportclub, klanten van een supermarkt of werknemers van bedrijven investeren in panelen op het dak van die gebouwen.