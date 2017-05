Geen stemrecht voor 16-jarigen

Brussel -

De 150.000 16- en 17-jarigen in Vlaanderen zullen bij gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar niet mogen stemmen. Daarmee lijkt een politiek gevoelig dossier dat de Vlaamse regering nog voor de zomer moet finaliseren, nu al ontmijnd. Open Vld is al jaren vragende partij, maar coalitiepartner N-VA zegt resoluut nee. CD&V is vóór, maar vindt dit geen regeringscrisis waard. De hoorzittingen die deze maand nog in het Vlaams Parlement starten, lijken nu al een schijngevecht te zullen worden.