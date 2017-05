Paul de Leeuw heeft milde vorm van blaaskanker

“Ik ben door de hel gegaan.” Dat zei een emotionele Paul de Leeuw zondagnamiddag in een interview met zijn vriendin en presentator Hanneke Groenteman.

“Ik plaste vorig jaar tijdens mijn vakantie in Spanje opeens een fles rode wijn”, zei hij. De Nederlandse showpresentator en zanger werd opgenomen, een tumor werd verwijderd. De Leeuw dacht dat de kanker verdwenen was, maar in december kreeg hij slecht nieuws. De ziekte was terug. Meer commentaar wil hij daar niet over geven. Naar eigen zeggen gaat het nu beter met hem.“Ik heb geluk gehad met een lichte vorm, maar het viel niet mee.”