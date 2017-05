3.000 tuningfans op Race Wars op Circuit Zolder

Heusden-Zolder - Veel piepende lageprofiel bandjes, bonkende boxen, gepersonaliseerde nummerplaten, extra-large spoilers en uiteraard veel cool volk zondag in Zolder. Daar scheurden ruim drieduizend getunede wagens uit heel Europa in stijl het asfalt van Circuit Zolder op. En net als op de veertien vorige edities kon het rubber ook echt verdampen dankzij het droge weer, dat bovendien nog net warm genoeg was voor een beetje bikinicarwash.

Nieuw dit jaar: de 'billion dollarcar show', met de wel héél exclusief uitgebouwde wagens. Andere pareltjes stonden in 'the circle of gold' te blinken. Tussen het glinsterende chroom en het schone volk was er bovendien ruimte voor stuntshows, korte sprintraces en natuurlijk driftdemonstraties om niet alleen de uiterlijke schoonheid, maar ook de PK's helemaal tot hun recht te laten komen.