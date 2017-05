KRC pakt ticket voor PO2-finales

Racing Genk heeft zich verzekerd van groepswinst in Play-off 2B. De Limburgers versloegen op eigen veld Eupen met 2-1. Jere Uronen en Mbwana Aly Samatta troffen raak voor Genk. Henry Onyekuru scoorde nog tegen voor Eupen.

HERBELEEF. KRC - Eupen

Genk kwam al vroeg op rozen te zitten toen linksachter Uronen mee in de aanval trok. De 22-jarige Fin schoot een afgeweken bal van Samatta met zijn rechter tegen de netten. 10 minuten later verdubbelde Samatta de score. Thomas Buffel stuurde de Tanzaniaan diep en die verschalkte van Crombruggen, al het 12de doelpunt van Samatta dit seizoen.

Samatta viert zijn 12de treffer van het seizoen uitbundig. Foto: BELGA

In de tweede helft verdween het tempo helemaal uit de match. Na rust verzuimde Genk de voorsprong verder uit te diepen en vanuit het niets stond ineens de aansluitingstreffer op het bord. Plots dook Henry Onyekuru op die de Genkse verdediging in snelheid pakte. Hij strafte het slecht verdedigen van Dewaest genadeloos af en legde de bal voorbij Matthew Ryan in doel.

In het slotkwartier moest Genk nog met zijn tienen verder wanneer doelpuntenmaker Uronen zijn tweede gele kaart van de dag pakte. Een trage wedstrijd kreeg zo toch nog een spannend slot waarbij Genk het nog even benauwd kreeg.

Tweede gele kaart voor linksachter Uronen. Foto: BELGA

Bassey en Onyekuru lieten in het slot voor Eupen nog twee wenkende kansen liggen en de Limburgers haalden uiteindelijk, met een man minder, al bibberend de drie punten binnen.