Deze dappere hond inspireert zijn baasje en de hele wereld door nooit op te geven

1 kans op 2. Zo weinig hoop hadden de dierenartsen voor de 7-jarige dobermann Munchie. Even zeiden ze zelfs dat zijn baasje, David Martino, beter kon overwegen om hem zachtjes te laten inslapen. Twee maanden later vecht de hond uit de Amerikaanse staat Miami dapper verder. Een filmpje van zijn harde werk inspireert heel wat mensen en gaat viraal op sociale media.

De viervoeter was amper zeven jaar, toen ze beseften dat het ernstig was. Eerst werd er gedacht aan kanker, maar later bleek het om een levensbedreigende infectie te gaan in haar heup. Het dier werd heel ziek en de artsen vreesden dat hij er niet meer bovenop zou komen. Zijn baasje nam mentaal al afscheid, maar besloot toch zijn trouwe vriend nog zo lang mogelijk bij hem te houden.

En toen deed Munchie het onverwachte. In plaats van zieker en droeviger te worden, begon de hond te vechten. Dagelijks werkte hij aan zijn fysiek, probeerde hij alles te doen wat hij nog kon en gaf hij nooit op. “Ondanks alle moeilijkheden bijt hij door”, zegt zijn baasje trots.

Zijn zware werk levert iets geweldigs op: het dier inspireert duizenden mensen met zijn dappere strijd. Munchie heeft nog een zware weg af te leggen, maar nu iedereen ziet hoe hard hij werkt, hebben ze goede hoop. Vooral hydrotherapie lijkt goed aan te slaan, want in het water is hij helemaal in zijn nopjes.

De artsen en het baasje van Munchie willen de doorzetter nu alle kansen bieden om er weer 100 procent bovenop te komen. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie gestart, want de rekeningen zijn al opgelopen tot meer dan 30.000 dollar. Ze hopen zo ook zijn verhaal steeds verder te verspreiden. “Zijn verhaal is zoveel groter. Als je ziet dat zelfs onze trouwe viervoeter door de moeilijke periodes in zijn leven geraakt, dan kan jij dat ook.”