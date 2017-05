Marin Cilic (ATP-8) heeft zondag het met 439.005 euro gedoteerde ATP-toernooi van Istanboel op zijn palmares gebracht. In de finale had de 28-jarige Kroaat exact twee uur nodig voor een 7-6 (7/3), 6-3 zege tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-6). Cilic was het tweede reekshoofd in Turkije, Raonic het eerste.

Het is de zeventiende toernooizege voor Cilic, de eerste dit seizoen en pas de tweede op gravel. De eerste boekte hij in 2012 voor eigen publiek in Umag.