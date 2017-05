Strijd voor play-offs EuroMillions Basket League gaat door tot het bittere eind

Brussels in actie tegen Antwerp Giants vorige week. Foto: BELGA

Brussel - Na de overwinning tegen Luik (96-88) op de 35e en voorlaatste speeldag van de EuroMillions Basket League, is Brussels helemaal zeker van de derde plaats in de reguliere competitie.

Het is voor de Brusselaars het beste seizoen uit de clubgeschiedenis. Door de zege van de Antwerp Giants tegen leider Oostende (90-80) is de tweede plaats voor Brussels wel onhaalbaar geworden. Die is voor de Giants.

Onder de eerste drie vechten Limburg United, Bergen, Aalst en Willebroek een verbeten strijd uit voor de beste plaatsen in de play-offs. Bergen klopte Limburg United met 82-69 en komt zo op gelijke hoogte met de Limburgers. Aalst kon na drie nederlagen op rij nog eens winnen. De Ajuinen versloegen Leuven met 78-87. Willebroek ten slotte leed in eigen huis een zware nederlaag tegen Spirou Charleroi (59-89), dat achtste staat.

De laatste speeldag van de EuroMillions League staat komende woensdag, 10 mei, op het programma.