Mama is schoonheidsidealen beu en deelt onverwachte foto van haar buik

De Amerikaanse Abagail Wedlake heeft een dochter van vier maanden. Omdat haar zwangerschap striemen op haar buik en billen had achtergelaten, voelde ze zich vaak onzeker door de 'perfecte' lichamen die ze overal zag. Daar wilde ze iets aan doen.

"Ik was het zo beu om alleen maar 'perfecte' lichamen van nieuwe mama's te zien", zegt ze. "Ik wil moeders laten zien dat ze niet alleen zijn. De losse huid en de striemen zijn niets om je voor te schamen.

Abigail, die haarcoloriste is en bijgevolg veel met uiterlijk bezig, had het zwaar met haar veranderde lichaam. "Na de geboorte was ik extreem onzeker over mijn lichaam", zegt ze. "Ik had niet alleen te veel huid en striemen, maar ook een litteken van de keizersnede." Ze beloofde zichzelf dat ze nooit meer een bikini zou dragen.

Tot ze voor de spiegel stond en het eens van een andere kant bekeek. "Ik besefte dat deze strepen verdiend waren. Ik heb haar negen maanden gedragen en ik heb deze strepen en het litteken verdiend. Lichamen zijn anders na de bevalling maar ze tonen de schoonheid van de kans om nieuw leven op de wereld te zetten."