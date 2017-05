Chris Janssens en Mohamed Abdelwahed verlaten technische staf van Lierse

Lier - Tweedeklasser SK Lierse moet op zoek naar twee nieuwe assistent-trainers. Chris Janssens en Mohamed Abdelwahed verlaten op het einde van het seizoen de technische staf, zo bevestigden de Pallieters.

Janssens wordt hoofdtrainer van FCV Dender en tekende daar zaterdag een contract van drie jaar. “Ik kreeg een voorstel om mijn contract bij Lierse te verlengen, maar ik heb dat naast mij neergelegd. Het werd toch zwaar om de afstand tussen mijn woonplaats en Lier tweemaal per dag te overbruggen. Met Dender heb ik een nieuwe uitdaging vlak bij huis gevonden”, verklaarde de 47-jarige Janssens zijn afscheid. Hij was al eerder als speler (2006-2009), assistent-coach (2009-2011) en hoofdcoach (2011-2012) actief bij Lierse. Medio 2016 streek hij opnieuw neer op het Lisp. “Lierse zal voor altijd in mijn hart zitten”, besloot Janssens op de clubwebsite.

Mohamed Abdelwahed maakt volgend seizoen deel uit van de technische staf van het Egyptische Wadi Degla FC. “Ik heb ervoor gekozen om terug naar mijn familie en thuisland te keren. Bij Wadi Degla krijg ik de kans om me in de trainersstaf verder te ontwikkelen. Die mocht ik niet laten schieten”, aldus ‘Mo Wahed’.

De Pallieters kondigden tevens aan dat het contract van keeperstrainer Patrick Nys met drie seizoenen verlengd werd. Nieuwe aanwinst Will Still is de komende drie jaar de videoanalist en scout van SK Lierse.