VIDEO. Car-Pass of niet: 1 op de 3 garagisten sjoemelt met kilometerstand

Vorig jaar kregen 390 Belgische garagehouders de Economische Inspectie over de vloer omdat er aanwijzingen bestonden dat ze niet in regel waren met de Car-Pass. Van die garagisten bleek meer dan een derde de meldingsplicht aan zijn laars te lappen. Ze riskeren boetes tot 24.000 euro.

Het systeem van de Car-Pass bestaat ondertussen meer dan tien jaar. Wie als particulier of als professioneel een tweedehandswagen verkoopt, is verplicht om in dat document de kilometerhistoriek van het voertuig te noteren. De bedoeling is om fraude met kilometerstanden tegen te gaan. Daarom doet de FOD Economie ook elk jaar een gerichte controle bij garagisten waarover een vermoeden bestaat dat ze niet in regel zijn.

390 controles

Vorig jaar werden in totaal 390 garagehouders gecontroleerd. “Het gaat vooral om kleine bedrijven die behalve tweedehandswagens verkopen enkel onderhoud uitvoeren of zich gespecialiseerd hebben. Niet over dealers van nieuwe wagens”, meldt het kabinet van minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Het onderzoek focuste vooral op de meldingsplicht aan de vzw Car-Pass, die de kilometergegevens bijhoudt. Van de 390 gecontroleerde garages bleken er 136 niet in orde te zijn. 83 garagehouders kregen als waarschuwing een proces-verbaal. Voor 127 wacht verdere vervolging.

Hardleerse groep

Sinds de Car-Pass in 2006 werd ingevoerd, wordt algemeen aangenomen dat de fraude met kilometerstanden gevoelig is teruggedreven. Ook in onder meer Nederland hebben ze daarom een soortgelijk systeem geïnstalleerd. Volgens Peeters betekenen de nieuwe cijfers niet dat het systeem niet werkt. “Maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat iedereen de kilometerstanden correct doorgeeft. Er is blijkbaar een hardleerse groep die dat niet doet. Daarom zullen we gericht blijven controleren en bestraffen.” De garagehouders die niet in orde zijn met de Car-Pass riskeren boetes van 80 tot 24.000 euro.