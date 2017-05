VIDEO. Plein voor Louvre korte tijd ontruimd als voorzorgsmaatregel

Een zone vlak bij het Louvre Museum in Parijs, waar presidentskandidaat Emmanuel Macron mogelijk later zijn verkiezingsoverwinning zou vieren, is zondag korte tijd ontruimd als voorzorgsmaatregel na de vondst van een verdacht pakje.

Het ging volgens de politie om “een eenvoudige controle” die “bij wijze van voorzorgsmaatregel” werd genomen. Er werd een veiligheidszone ingesteld en een team kwam ter plaatse om na te gaan dat er zeker geen gevaar was, zo verluidde uit politiebronnen. De operatie is intussen afgelopen.

Foto: AFP

De esplanade aan het Louvre werd omstreeks 13.30 uur ontruimd. Verscheidene aanwezige journalisten publiceerden op sociale media foto’s en filmpjes van de evacuatie, wat her en der wat verwarring zaaide. Het is op die esplanade dat presidentskandidaat Emmanuel Macron zondag na het einde van de stembusgang zijn aanhang zal toespreken.

Een woordvoerster van de partij van Macron, En Marche! , had eerder op de dag gewag gemaakt van een verdacht pakje dat gevonden werd ter hoogte van de persruimte die is ingericht op de esplanade. Ze deelde mee dat de driehonderd aanwezige journalisten na de vondst van verdachte bagage bij wijze van voorzorgsmaatregel de ruimte moesten verlaten.

In Frankrijk zijn meer dan 50.000 politieagenten, gendarmes en militairen op de been om de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in goede banen te leiden. In het land is de noodtoestand van kracht. Sinds begin 2015 lieten al 239 mensen het leven bij terreuraanslagen.

Sniffer dogs alerted security due to suspicious camera battery at #Macron's elex night media tent. #Louvre is now evacuated #breakingnews pic.twitter.com/RjCo01wGTK — Nico Maounis (@nicomaounis) 7 mei 2017

RT morandiniblog: RT PhoebeLondon: Big crowds on Rue de Rivoli after #Louvre evacuation. #paris #Presidentielles20… pic.twitter.com/JmjGeYTwNp — Le Gardien du PAF (@GardienDuPAF) 7 mei 2017