Scoren bij de kinderen: dit kleurrijke ijs maak je makkelijk zelf

Op sociale media heet het 'unicorn ice cream', maar het zou net zo goed regenboogijs kunnen heten. Het ziet er vrolijk uit én je kan het zelf maken met kokosroom en vers fruit, dus het is niet eens zo ongezond.

Aardbeien, blauwe bessen en mango: als je deze stukken fruit door de blender gooit, heb je een gezonde én kleurrijke basis om dit ijs te maken. In dit filmpje wordt kokosroom gebruikt. Ook die kan je zelf maken, door een blik kokosmelk een nacht in de ijskast te zetten. Door de kou gaat het romige gedeelte van de kokosmelk bovenaan zitten, zodat je het makkelijk kan afscheppen. Meng met wat honing, ahornsiroop of vanillesiroop en klop op met een garde.

Smakelijk!