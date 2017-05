Zie jij welke ster hier een make-over kreeg?

De kaap van dertig in zicht hebben, het doet iets met een mens. Dus ook met de Britse zangeres Adele, die in haar muziek misschien wel voor altijd '21' en '25' is, maar in realiteit alweer een stapje dichter bij tram drie komt.

"Bijna dertig, dank voor de wensen", schreef Adele op Instagram en Twitter bij een foto waarop ze de draak steekt met het feit dat ze nu wel erg oud wordt. De zangeres vierde afgelopen weekend haar 29ste verjaardag en liet dat weten door zich te verkleden als een oud vrouwtje, inclusief rimpels, pruik en cardigan. Beste Adele, leuk gedaan - maar zo oud is dertig nu ook weer niet.

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 5 Mei 2017 om 3:13 PDT

Lees ook: zoveel verdiende Adele het afgelopen jaar

Het is niet de eerste keer dat Adele zich verkleed op social media: eerder deelde ze ook al eens foto's van zichzelf als 'The Mask' en bracht ze een ode aan haar overleden idool George Michael.

Thank you for the birthday wishes I had a wonderful time! I was my hero x #gottahavefaith pic.twitter.com/FMSPQPUGMD — Adele (@Adele) May 6, 2015