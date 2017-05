Dit Nederlandse signalisatiebord doet een wel heel speciale oproep om zijn wegenwerken te kunnen starten

In het Nederlandse Eindhoven keken heel wat bestuurders verbaasd op, wanneer ze een signalisatiebord voor wegenwerken passeerden. Eigenlijk zou er een waarschuwing voor de nakende gewijzigde verkeerssituatie op moeten staan, maar dat is allesbehalve het geval. In paarse letters stond er immers een pikant voorstel te lezen: “Send nudes”, “Stuur naaktfoto’s”.

Foto: Facebook

Het bord zou de wegenwerken moeten aankondigen op de kruising van de Huizingalaan en de Hondsruglaan, zo laten verschillende Nederlanders weten op sociale media. Daar gaat men immers nieuw asfalt leggen. “Deze weg zal gefaseerd dicht zijn tussen 15 mei tot en met 24 mei”, zo blijkt. Een signalisatiebord met die melding is dan ook zeker geen overbodige luxe op die locatie.

De boodschap die na de officiële tekst verschijnt, is iets minder gepast. “Stuur naaktfoto’s.” Waar de foto’s dan precies heen moeten, dat staat er niet vermeld.

Die oproep zou volgens voorbijgangers al meer dan een week te zien zijn op het tijdelijke verkeersbord. “Dat hoort ‘ie helemaal niet te doen”, vertelt een verbaasde medewerker van Heijmans, de eigenaar van het dynamisch bord, tijdens een interview met Omroep Brabant. “Da’s in ieder geval niet de bedoeling. Dat kan nooit vanuit ons komen. Maar iedereen met verstand van zo’n kar kan de tekst aanpassen. Het gaat om een lolbroek.”

Wie de tekst heeft aangepast naar de opmerkelijke oproep, is nog onduidelijk, maar ondertussen heeft een monteur het bericht alvast verwijderd. “Hier hebben we nog nooit van gehoord”, liet het bedrijf nog weten. “We gaan zorgen dat het in de toekomst niet meer kan gebeuren.”

Toch lijkt de testkar het nog niet helemaal naar behoren te doen: zaterdagavond stond er in grote letters ‘Feyenoord Kampioen’ op te lezen.