Hier kan je vandaag in Limburg terecht voor Open Wervendag

De elfde editie van Open Wervendag, die zondag plaatsvindt, staat in het teken van innovatie. In heel het land kan het publiek een kijkje nemen op 170 werven van onder meer energiezuinige woningen, zwembaden, stadsontwikkelings- en renovatieprojecten of imposante infrastructuurwerken.

De Open Wervendag is een jaarlijkse imagocampagne van de Confederatie Bouw. Zondag stellen de deelnemende bouwbedrijven tussen 10 en 17 uur hun werven open voor het grote publiek en plaatsen ze de sector positief in de kijker. De gekozen werven zijn voorbeeldprojecten en tonen heel concreet de innovatie en het vakmanschap van de bouw.

In Limburg kan je onder meer een bezoekje brengen aan de prestigieuze Hasseltse stadsproject Quartier Bleu, het nieuwe stadskantoor van Hasselt en de veiligheidssites van de Hasseltse politie en de brandweer. Ook in Diepenbeek, Ham, Eksel en Kaulille zijn een aantal werven open voor bezoek.

Andere blikvangers dit jaar zijn onder meer het nieuwe provinciehuis in Antwerpen, het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter, de nieuwe stuwsluis op de Leie in Harelbeke en de historische hageltoren in Brussel.

Open Wervendag wil in het bijzonder jongeren bereiken en de veelzijdigheid van de sector in de verf zetten. De bouw staat meer dan ooit garant voor een boeiende job met heel wat toekomstmogelijkheden, aldus de initiatiefnemers.

Vorig jaar trok de Open Wervendag 78.000 kijklustigen.

Alle informatie op www.openwervendag.be.