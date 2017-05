Walter Bax heeft zich zaterdag in het Duitse Brandenburg an der Havel voor de finale van het Europees kampioenschap artistiek biljarten geplaatst. De 65-jarige Antwerpenaar schakelde op weg naar de finale de Spanjaard Jordi Oliver (3-0), de Turk Baris Cin (3-1) en de Nederlander Jop De Jong (3-1) uit. In de finale staat hij net als op het vorige EK tegenover de Turk Serdar Gümüs. Die hield Bax twee jaar terug van het goud.