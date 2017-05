Bert Van Lerberghe heeft zaterdag bijzonder nipt naast de zege gegrepen in de 65e editie van de Ronde van Overijsel (cat. 1.2). Na 199 kilometer moest de 24-jarige West-Vlaming van Sport Vlaanderen-Baloise in het Nederlandse Rijssen in een massasprint alleen de Deen Nicolai Brochner (Riwal Platform Cycling) voor zich dulden. Er was een finishfoto nodig om de twee te scheiden. De Nederlander Johim Ariesen sprintte naar de derde stek.