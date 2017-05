Getatoeëerde sproeten worden nieuwste schoonheidstrend

Een nieuwe, door sociale media aangewakkerde schoonheidstrend, laat vrouwen semipermanente tatoeages van sproeten op hun gezicht zetten.

Het lijkt erop dat sproeten erg in de mode zijn op dit moment. De nieuwste trend is dat vouwen sproeten op hun gezicht laten tatoeëren. In het begin zien de sproeten er donker en gemaakt uit, maar de semipermanente inkt vervaagt langzaam zodat het er natuurlijk uit gaat zien. Het blijft zes tot 12 maanden zitten.

Sociale media lijken de trend aan te sturen, en de duizenden volgers van TimothyHeller (video) op Instagram gaan daar een onderdeel van worden.