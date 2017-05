Topreekshoofden Raonic en Cilic spelen finale Istanboel

Het met 439.005 euro gedoteerde ATP-toernooi van Istanboel krijgt zondag een finale tussen de 26-jarige Canadees Milos Raonic (ATP-6) en de 28-jarige Kroaat Marin Cilic (ATP-8), de eerste twee reekshoofden.

In de halve finales had Raonic zaterdag slechts in 1 uur en 5 minuten nodig voor een 6-2, 6-3 zege tegen het Servische vijfde reekshoofd Viktor troicki (ATP-38). Cilic, die in de kwartfinales Steve Darcis (ATP-49) uitschakelde, ontdeed zich in 1 uur en 39 minuten met 6-1 en 7-6 (9/7) van de Argentijnse Diego Schwartzman (ATP-46), titelverdediger en derde reekshoofd.

Raonic gaat zondag voor een negende ATP-titel, de eerste dit seizoen. Eerder dit jaar was hij wel al runner-up in Delray Beach. Cilic, in 2014 winnaar van het US Open, heeft al zestien ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar speelde hij nog geen finale.

In de onderlinge confrontaties tussen Raonic en Cilic is het 1-1 gelijk. Cilic won in 2011 in de eerste ronde in Valencia (6-4, 6-4), Raonic twee jaar later in de zestiende finales van Indian Wells (3-6, 6-4, 6-3). Die beide duels werden op hardcourt uitgevochten. in Istanboel is gravel de ondergrond.