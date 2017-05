McLaren F1 team zoekt “de snelste gamer ter wereld”

Als je denkt dat je Stoffel Vandoorne zou kunnen helpen om zijn bolide te verbeteren en je kan goed uit de voeten met racegames, dan is er uitstekend nieuws voor jou. McLaren gaat namelijk via een wedstrijd op zoek naar ‘de snelste gamer ter wereld’ en er hangt een jaarcontract als simulator driver aan vast.

McLaren wil ook een graantje meepikken in de wereld van de eSports en daarom schrijft het samen met partner Logitech een wedstrijd uit. De winnaar daarvan krijgt een jaarcontract als een van de officiële simulator piloten van het Britse team.

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht op welk platform of welk spel je speelt. McLaren-CEO Zak Brown is enthousiast over het initiatief: “De wedstrijd is niet beperkt tot een bepaald spel of platform, we willen niemand uitsluiten,” vertelt hij. “De winnaar zal ook een belangrijk deel zijn van het McLaren-team. We hebben echt hulp nodig in onze simulatoren en de selectie zal streng en genadeloos zijn.”

De wedstrijd zal te volgen zijn op Youtube en via de sociale media van McLaren. Een jury van experten in zowel de gamewereld als de Formule 1 zullen zes finalisten uitkiezen. Nog vier anderen kunnen zich kwalificeren via online-proeven om zich te plaatsen voor de finale die deze herfst in Woking zal plaatsvinden in het McLaren Technology Centre.

Deze finale wordt omschreven als het strengste sollicitatiegesprek ter wereld. Niet alleen moeten de finalisten tegen elkaar racen op verschillende platforms en games maar ook zullen ze moeten bewijzen dat ze het een en ander van techniek afweten, in team kunnen werken en bewijzen dat ze mentaal en fysiek sterk genoeg staan om deze unieke job te kunnen uitoefenen.

