Belg die hond uitlaat overleden na tragisch ongeval in Frankrijk

Een 24-jarige bestuurder heeft in het Zuid-Franse Clermont-l’Hérault een zeventigjarige landgenoot aangereden. Hij reed de man,die zijn hond aan het uitlaten was, met zijn wagen aan en ramde hem tegen een muur. Onze landgenoot is intussen overleden. De bestuurder is opgesloten in een psychiatrische instelling, dat melden lokale Franse media.

Omstreeks 9 uur vrijdagochtend raakte de twintiger in een zeer verhitte discussie met zijn moeder op een camping nabij het meer van Salagou. De moeder van de man is tevens de manager van de camping, op een boogscheut van Montpellier. Volgens ooggetuigen nam de jongeman na de ruzie plaats achter het stuur en stoof hij met zijn beige Citroën Picasso gierende banden weg. Bij het verlaten van het campingterrein raakte hij de zeventigjarige Belg die zijn hond aan het uitlaten was. De wagen kwam tot stilstand tegen een muurtje, onze landgenoot zat geplet tussen de wagen en het muurtje.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man te reanimeren. Helaas overleed de zeventiger kort daarna.

Bloedspoor

De bestuurder raakte lichtgewond en zette het meteen op een lopen. De politie kon de man echter snel vatten dankzij een bloedspoor dat hij achterliet. De arrestatie van de man verliep niet zonder slag of stoot, er waren twee patrouilles nodig om de man te arresteren. Toen de politie hem terug naar de camping bracht, wrikte hij zich los en ging hij zijn moeder te lijf. Hij ging zo wild tekeer dat ze naar het ziekenhuis moest voor verzorging. De vrouw is in shock.

Hysterisch

Ook volgens ooggetuigen gedroeg de man zich verward en hysterisch, iets wat het lokale parket bevestigt. Volgens lokale autoriteiten lijdt de bestuurder aan ernstige psychische stoornissen, na het ongeval werd hij meteen geïnterneerd in een gespecialiseerde instelling, aldus Christophe Barret, de procureur van la République de Montpellier.

Het parket onderzoekt de zaak, de aanklacht tegen de man luidt: onvrijwillige doodslag.