Pippa Middleton toont verloofde voor het eerst

Binnen twee weken trouwt Pippa Middleton, de zus van Kate, met zakenman James Matthews. Het koppel komt zelden buiten in het openbaar, maar poseerde nu wel voor het eerst voor de aanwezige fotografen.

De 33-jarige Pippa en haar 41-jarige verloofde James Matthews lieten zich gisteren samen fotograferen op het ParaSnow Ball, een liefdadigheidsgala in Hurlingham Gardens. James droeg een pak, Pippa een mouwloze halflange jurk.Hoewel ze eerder al gefotografeerd werden op Wimbledon en in de kerk, is het de eerste keer dat ze samen poseren op een evenement.

Pippa trouwt binnen twee weken met James tijdens een kleinschalige, discrete plechtigheid in haar ouderlijk huis in Bucklebury. Prins George en prinses Charlotte, de kinderen van haar zus Kate Middleton en prins William, krijgen een belangrijke rol: George mag de ringen dragen, Charlotte wordt bruidsmeisje. Eerder was er erg veel speculatie of Meghan Markle, de vriendin van Prins Harry, welkom zou zijn op het feest. Kwatongen beweerden dat Pippa vreesde dat de actrice met te veel aandacht zou gaan lopen.

Lees ook: Meghan Markle mag dan toch de date zijn van Harry