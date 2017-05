Franciscus als eerste paus ooit in langspeelfilm

Brussel - Paus Franciscus maakt als eerste paus ooit zijn debuut op het witte doek. De kerkvorst speelt een gastrol in de film “Beyond the Sun”, waarvan de productie zopas is afgerond. De film wordt binnenkort in Cannes gepresenteerd, schrijft het Amerikaanse filmmagazine Variety.

Het Amerikaanse productiebedrijf Ambi Pictures wil de avonturenfilm, die gedeeltelijk gebaseerd is op het Nieuwe Testament, daar ook internationaal verkopen, luidt het in een persmededeling van het bedrijf.

De paus was zelf vragende partij voor een film die de boodschap van Jezus overbrengt. Hij aanvaardde een gastrol omdat de opbrengsten van de film integraal worden gedoneerd aan twee Argentijnse liefdadigheidsorganisaties voor kansarme kinderen en jongeren.

Ambi Pictures stelt dat het de eerste keer is dat een paus een gastrol heeft in een langspeelfilm. Vorig jaar verscheen de Argentijn kort in de documentaire “Before the Flood”, waar hij de Hollywood-acteur Leonardo DiCaprio ontmoette in het kader van een privé-audiëntie.